Haberler

Küba, ABD ile müzakere iddiasını yalanladı

Küba, ABD ile müzakere iddiasını yalanladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD'nin Küba ile müzakere sürecine başladığı yönündeki açıklamaların doğru olmadığını, ancak diyaloga hazır olduklarını belirtti. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz gün Küba ile görüşmelerin başladığını söylemişti.

  • Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD ile müzakere sürecinde olmadıklarını açıkladı.
  • Küba, ABD ile diyaloğa açık olduğunu ve gayriresmi diyalog kurmaya hazır olduğunu belirtti.
  • ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Küba ile görüşmelere başladıklarını ifade etmişti.

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine Washington yönetimiyle henüz müzakere sürecinde olmadıklarını ancak diyaloğa açık olduklarını bildirdi.

Cossio, Associated Press (AP) ajansına verdiği demeçte, son dönemde Trump'ın Küba'ya ilişkin yeni gümrük vergileri kararıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TRUMP'I YALANLADILAR

Trump'ın, Küba ile görüşmelere başladıklarına yönelik açıklamasını değerlendiren Cossio, müzakerelerin henüz söz konusu olmadığını söyledi.

Öte yandan, Cossio, ABD ile pek çok konuda gayriresmi diyalog kurmaya hazır olduklarını belirterek, "Eğer diyalog kurabilirsek bu belki müzakerelere vesile olabilir." dedi.

Küba'nın müzakerelerde bazı kırmızı çizgileri olacağını ifade eden Cossio, bunlar arasında ülkenin anayasasını, ekonomisini ve sosyalist yönetim sistemini sıraladı.

"KÜBA ABD İÇİN TEHDİT DEĞİL"

Carlos Fernandez de Cossio, Küba'nın "ABD için bir tehdit olmadığını" söyleyerek, "Tek istediğimiz, ABD ile dünyanın geri kalanıyla kurduğumuz gibi ilişki kurmak." diye konuştu.

Küba'nın, ABD yaptırımları ve sevkiyatı aksayan Venezuela petrolü karşısında zayıflayan ekonomisi hakkında konuşan Cossio, "çok zor bir durumun" içerisinde olduklarını dile getirdi.

Cossio, "Küba pek tabii yaratıcılık, metanet ve ciddiyetle kendini hazırlıyor. Küba ne mi yapacak? Sadece izleyin." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Ardından 1 Şubat'taki açıklamasında Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, "Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak." demişti.

Trump'ın Küba ile ilgili açıklaması, son haftalarda Venezuela ve Meksika'dan petrol tedarikini kesme girişimlerinin ardından gelmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti

Trump, Putin'in en büyük müşterisini çaldı: Artık bizden alacaklar
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

Yine aynı firma, yine skandal görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den

Galibiyetin ardından bir müjde daha
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi

Kontrol etmek için gitti, görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız

Kocaeli'ye destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız