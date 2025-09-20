KTSO Başkanı Ilık'tan Ahilik Haftası Mesajı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, ahilik kültürünün ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanmasında büyük önem taşıdığını belirtti.

Ahilik Haftası'nı kutlayan Ilık, şunları kaydetti:

"Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Dürüstlüğün, güvenin, iyi ahlakın, doğruluğun, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel değerlerin ticaret ile bütünleştiği, asırlar öncesinden Ahi Evran Veli ile başlayan ve bugünlere kadar uzanan Ahilik kültürümüz, tüm kurum ve kuruluşların gittiği, ders çıkardığı bir yoldur. Sanayide ve ticarette olgunlaşmanın en doğru destekçisi Ahilik kültürü, gerek ekonomik gerekse sosyal gelişimin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır."

Ilık, Ahiliğin Anadolu'dan tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındıran bir kültür olduğunu kaydetti.