KTO Başkanı: Milli Uzay Programı Türkiye İçin Bir Gurur Vesilesidir

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, odanın konferans salonunda gerçekleşen toplantıda, milli uzay programı konusunda ilk adımın atılmış olduğunu söyledi.

Türkiye için milli uzay programının bir gurur vesile olduğunu belirten Gülsoy, "Birileri turistik bir seyahat olarak görse de ulusumuz için bir gurur vesilesidir. Bilimin ufuklarını açacak yeni kapıdan Türk bayrağımız dalgalanmıştır. Kısacası Alper Gezeravcı'yla gururumuz gökleri aşmıştır." dedi.

Gülsoy, tamamlanma aşamasında olan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın devreye girmesiyle ihracatın büyük gelişme göstereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kayseri olarak 2023 yılını 3 milyar 625 milyon dolar ihracatla ile kapattık. Tüm dünyayı derinden etkileyen birçok zorluğa rağmen bu şehrin iş insanlarının azmini, çalışkanlığını takdir ediyoruz. İhracatçı üyelerimizi, çalışanlarını tebrik ediyor, bize yaşattıkları gurur için de teşekkür ediyorum. Rekabet gücümüzün artması için ihracatta nicelikten öte niteliğe odaklanmalıyız. İhracat hedefimiz katma değerli ihracat olmalıdır."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eser ve hizmet belediyeciliği için çalıştıklarını, şehre sevdalı olduklarını dile getirdi.

Plaket takdiminin ardından toplantı sona erdi.