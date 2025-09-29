Kriket Konseyi Başkanı Naqvi'den Hindistan'a Savaş Uyarısı

Asya Kriket Konseyi (ACC) Başkanı Mohsin Naqvi, Hindistan'a "sporu savaşa sürüklememesi" konusunda uyarıda bulundu.

Naqvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Asya Kupası finalinde Pakistan'ı yenmesi sonrası Başbakan Narendra Modi'nin "operasyon" göndermesini eleştirdi.

ACC Başkanı Naqvi, Hindistan takımının galibiyetini "mayıstaki çatışmaların devamı olduğu" yönünde açıklama yapan Modi'ye "sporu siyasallaştırmaması" uyarısı yaptı.

Paylaşımında, "Savaşı spora bulaştırmak, yalnızca çaresizliği açığa çıkarır ve oyunun ruhunu rezil eder." diyen Naqvi, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer savaş sizin gurur ölçünüz olsaydı, tarih Pakistan'ın elindeki 'aşağılayıcı yenilgilerinizi' zaten kaydederdi. Hiçbir kriket maçı bu gerçeği yeniden yazamaz."

Naqvi'nin tepkisi, Hindistan ulusal basınında "Pakistan'ın çatışma sırasındaki başarısına açıkça atıfta bulunması" olarak değerlendirildi.

Modi'den "operasyon" benzetmesi

Hindistan Ulusal Kriket Takımı, hafta sonu oynanan Asya Kupası finalinde Pakistan Ulusal Kriket Takımını yenerek şampiyon olmuştu.

Bu sonuç sonrası Modi, X'teki açıklamasında, takımını tebrik ederek galibiyetin, mayıstaki çatışmaların devamı olduğunu savunmuştu.

Modi, "(Hindistan'ın adlandırdığı askeri saldırı) Sindoor Operasyonu oyun sahasında. Sonuç aynı. Hindistan kazandı. Kriketçilerimizi tebrik ederiz." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve bunu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.