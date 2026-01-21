Haberler

Rusya: ABD, Avrupa ve Ukrayna arasında yapılan istişarelere ilişkin bilgi bekliyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Avrupa ile Ukrayna arasında yapılan istişareler hakkında bilgi beklediklerini ifade etti. Peskov, önerilerin zamanında iletilmesini umduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD, Avrupa ve Ukrayna arasında yapılan istişarelere ilişkin bilgi beklediklerini belirterek, "Bu konudaki önerileri duymamız önemli. Bunları zamanında alacağımızı umuyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"Ukrayna krizinin çözüm sürecinin hangi durumda olduğuna" dair soruya Peskov, "Amerikalılar ve Avrupalılar arasında, Ukraynalılar ve Avrupalılar arasında çeşitli konularda yapılan istişarelerle ilgili bilgi almamız önemli. Bu konudaki önerileri duymamız önemli. Bunları zamanında alacağımızı umuyoruz." yanıtını verdi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsviçre'nin Davos kasabasında yaptığı görüşmenin içeriğine dair bilgi vermek istemediğini belirterek, "Görüşme kamuoyuna kapalı şekilde yapıldı. Ukrayna kriziyle ilgili tüm konular kapalı şekilde istişare ediliyor." dedi.

Sözcü Peskov, Putin'in yarın Moskova'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini ve Witkoff'u kabul edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Tedesco'dan basın toplantısına damga vuran hareket

Basın toplantısına damga vuran görüntü
Fenerbahçe'den Omar Marmoush bombası

Gemileri yaktı geliyor! Süper Lig devinden Omar Marmoush bombası