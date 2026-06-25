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Kremlin: Brıcs'in Dolara Alternatif Geliştirdiği Yönündeki İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Kremlin: Brıcs'in Dolara Alternatif Geliştirdiği Yönündeki İddialar Gerçeği Yansıtmıyor
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS'in ABD dolarına alternatif yeni bir para birimi oluşturma planı yaptığı iddialarının doğru olmadığını, sadece ulusal para birimleriyle işlem payını artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

MOSKOVA, 25 Haziran (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS'in dolara alternatif bir para birimi oluşturma planları yaptığı yönündeki iddiaların "doğru olmadığını" söyledi.

Peskov çarşamba günü 12. Uluslararası Primakov Okumaları Forumu'nda yaptığı açıklamada, "BRICS'in ABD dolarına alternatif bir para birimi oluşturma planları yaptığı yönündeki iddia doğru değil. BRICS bünyesinde, rezerv para birimlerini kullanma hakkından mahrum bırakılan ya da bu para birimlerine erişimi kısıtlanan ülkeler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

BRICS'in yeni bir para birimi oluşturma planı olmadığını vurgulayan Peskov, amaçlarının sadece rezerv para birimlerine erişimde yaşanan kısıtlamalar nedeniyle ulusal para birimleriyle gerçekleştirilen işlemlerin payını artırmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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