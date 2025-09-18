Kredi Kartı Faizleri 25 Baz Puan Düşürüldü, Ancak Vatandaşın Tepkisi Olumsuz

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan düşürüldü. Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,5'e, gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,8'e düşürüldü. Rakamları ANKA'ya değerlendiren yurttaşlar "Yüzde 0,25 rahatlatır mı, mümkün değil. Emekli ölmüş, çalışan ölmüş. Bu ülke bitmiş" derken bir başka yurttaş geçtiğimiz yıl bankadan aldığı 46 bin liralık kredi için 101 bin lira faiz ödemesi gerektiğini söyledi. Bir genç ise "Her şey pahalı, bir çikolata alıyorsunuz, bir sakız, bir su alıyorsunuz; hepsine 10, 20 kuruşluk zamlar düşünün, bunlar birikip bizim gibi insanlara bir çığ gibi oluyor. Bazen fazladan gülmek için bile para harcamak gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası kredi kartı faiz oranlarında da düzenleme yapıldı. Buna göre kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı faizleri 25 baz puan aşağı çekildi. Akdi faiz yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye düşürülürken gecikme faizi yüzde 5,05'ten yüzde 4,8'e çekildi. ANKA, Şişli'de vatandaşlara, yapılan düzenlemenin kredi kartı borcu ödemelerinde bir rahatlama sağlayıp sağlamayacağını sordu.

Bir vatandaş, "Yüzde 4,8 de fazla bir rakam" diyerek 0,5'lik düşüşü yetersiz bulduğunu ifade etti. Bir diğer vatandaş da "Çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ama, kötünün iyisi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kredi kartı bir lüks harcama değil şu anda, bir ihtiyaç"

Diğer bir vatandaş düzenlemenin rahatlama sağlayacağını düşünmediğini belirterek "Kredi kartı bir lüks harcama değil şu anda, bir ihtiyaç. Şu anda bütün ödemelerimizde kredi kartı kullanıyoruz; ama ay başını da zor getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Hiç konuşmaya gerek yok; bu ülke bitmiş"

"Yüzde 0,25 rahatlatır mı, mümkün değil" diyen emekli bir vatandaş ise, "Emekli ölmüş, çalışan ölmüş; hepsi bitmiş. Hiç konuşmaya gerek yok. Bu ülke bitmiş" şeklinde isyan etti.

"Kredi alarak hayatımın en büyük hatasını yaptım"

Bir vatandaş ise kredi faizlerinden dert yandı. Geçtiğimiz yıl bankadan aldığı 46 bin liralık kredi için 101 bin lira faiz ödemesi gerektiğini söyleyen vatandaş, Hayatımın en büyük hatasını yaptım. 101 bin lira faiz aldılar. Niye bu kadar fazla faizler?" şeklinde konuştu.

Diğer vatandaşlar ifadeleri şöyle:

"Ne rahatlaması; rahatlatmaz tabi. Borcumuz var. Olmaz olur mu borcumuz"

"Yüzde 0,01'e bile razıyım. (Borcumu) 4 kere yapılandırdım, baya bir ekonomik çöküşlerdeyim. Şu anda bayağı bir borcum var, borcu borçla kapattığım için. Maaşım yetmiyor yani. (Eskiden) 4 bin lira maaş alıyorduk örnek veriyorum; o 4 bin lirayla geziyorduk, İstanbul dışına tatile çıkabiliyorduk. Çok güzeldi o günler. Herşey ucuzdu"

"Rahatlatsa bile ne kadar rahatlatabilir ki, hala yüksek... Herşey pahalı, bir çikolata alıyorsunuz, bir sakız, bir su alıyorsunuz; hepsine 10, 20 kuruşluk zamlar düşünün, bunlar birikip bizim gibi insanlara bir çığ gibi oluyor. Bazen fazladan gülmek için bile para harcamak gerekiyor. Bunun için kredi kartı bir nebze olsun, artık bir telefon gibi birşey olmuş"