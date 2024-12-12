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Köy Kanunu değişikliği ile tüm izinsiz yapıların yıkılması kolaylaştırıldı

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Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre belediye sınırları içinde veya dışında kaçak inşa edilmiş tüm yapıların yıkım işlemleri kolaylaştırıldı.

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM Genel Kurulunda 5 Aralık'ta kabul edilen kanuna göre, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2024 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine, binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınıyor.

TÜM KAÇAK YAPILARA İLİŞKİN YIKIM İZNİ

Belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

CEZALAR 50 BİN TL'DEN AZ OLMAYACAK

Bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek. Yapı denetim kuruluşu hakkında idari müeyyidelerden bir veya birden fazla cezanın verilmesinin gerekmesi halinde uygulanacak idari para cezası 50 bin liradan az olmayacak. Yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sinin 50 bin liradan fazla olduğu hallerde ise yapı denetim hizmet sözleşmesinin en fazla yüzde 50'si kadar idari para cezası verilecek.

İZİN BELGESİNE YENİ DÜZENLEME

Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye'ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; fikri, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak. İzin belgesinin geçerlilik süresi bir yıldan az, 5 yıldan fazla olmayacak şekilde izin isteklisinin talebi üzerine yıl bazında Bakanlığın onayıyla belirlenecek. İznin başlangıç tarihi, başvurunun Bakanlıkça onaylandığı tarih varsayılacak.

Köy Kanunu değişikliği ile tüm izinsiz yapıların yıkılması kolaylaştırıldı
Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Siz diktiginiz 40 katlı gökdelenleri yıkın önce

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Yapi denetimlerin kanuna uygun calismasi kanuna uygun denetlemesi bence zor. Yapici firma yapi denetime tekilinca onunla olan anlaşmayı iptal edip baska bir yapi denetim fitmayla anlasiyor. Tabi ikinci yapi denetim firmada aranan sart belli..

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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Tavsan kac tilki tut oyunu

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