Üye Girişi
Haberler

Kovancılar Kadınları Hindi Yetiştiriyor Projesiyle Dezavantajlı Ev Kadınlarının Geliri Artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde dezavantajlı ev kadınlarının gelir düzeyini arttırmak için 4 bin 500 hindi yavrusu ve yem dağıtıldı.

Hayvan pazarında gerçekleştirilen hindi dağıtım töreninde, Kovancılar Belediyesi, Kaymakamlık ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçirilen "Kovancılar Kadınları Hindi Yetiştiriyor Projesi" kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan 120 kadına eşit sayıda hindi yavrusu verildi.

Ayrıca yavru hindilerin beslenmesi için 2 ay yetecek kadar her aileye yem desteğinde de bulunuldu.

Kaymakamı Mustafa Dilekli, programda yaptığı konuşmada, projenin ailelerin sosyal ve ekonomik yönden daha iyi bir noktaya gelmesini sağlayacağını söyledi.

Dilekli, "Bu projenin ilçemize ve sizlere, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Görev süreci boyunca bu tip projelere büyük emek sarf eden belediye başkanımıza görevinin bu son günlerinde ayrıca özel bir teşekkürü borç biliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Hacı Akpınar da görev süresi boyunca elinden geldiği kadar ilçenin kalkınması ve gelişmesi için gayret gösterdiğini belirtti.

İlçede yaşayan dezavantajlı kadınlara ekonomik katkı sunacak bu projenin hayırlı olmasını dileyen Akpınar, şöyle konuştu:

"Bu projemiz ilçe ekonomisine yaklaşık 150 milyon lira değerinde bir katma değer sağlayacağız. Bu projeyle üreticiye alım garantisi verdiğimiz gibi çiftçimiz tarafından üretimin sürekliliğini sağlayacağız. Geçen hafta bunun eğitimi verdik, çiftçilerimizin bu konuda bilinçli olduğunu gördük. Bu verdiğimiz hindi yavrularımız aile ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Törene, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Demirkesen, Kovancılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tayfur Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kovancılar Belediyesi Kaymakamlık Kovancılar Elazığ Tarım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 30 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 29 Mart Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Survivor kim kazandı? 29 Mart Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Martı TAG davası ne oldu, sonuç açıklandı mı? Martı TAG kapatıldı mı? SA Spurs New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Sacramento Kings Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 30 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Anneye fitre verilir mi? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor, setleri nerede? Süleyman Ada kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Türkoğlu Belediye Başkan adayı Süleyman Ada kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Cengiz Gökçam kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Pazarcık Belediye Başkan adayı Cengiz Gökçam kaç yaşında, nereli? Kamber Harmankaya kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Onikişubat Belediye Başkan adayı Kamber Harmankaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Akçiçek kimdir? Zafer Partisi Kahramanmaraş- Nurhak Belediye Başkan adayı Mehmet Akçiçek kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title