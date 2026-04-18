Kosta Rika Dışişleri Bakanı Tinoco, Türkiye ile işbirliğini artırmak için "sıkı çalıştıklarını" söyledi Açıklaması

MUHAMMET TARHAN/EMİRHAN DEMİR - Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco, ülkesi ve Türkiye arasında işbirliğinin ve karşılıklı paylaşımın artması gerektiğini belirterek "Bunu gerçeğe dönüştürmek için sıkı çalışıyoruz." dedi.

Tinoco, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

ADF'nin, dünyanın diğer bölgelerinde küresel sorunlarla ilgili ne düşünüldüğünü öğrenmek açısından büyük önem arz ettiğini söyleyen Tinoco, foruma katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Kosta Rika arasında ticaret ve yatırımın yanı sıra kültür, eğitim, teknoloji ve diğer alanlarında karşılıklı paylaşım konusunda "sınırsız fırsatlar" bulunduğunu vurgulayan Tinoco, "Ülkenizin bizim yarım küremizde, Latin Amerika'daki varlığına çok değer veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kosta Rika Dışişleri Bakanı Tinoco, iki ülkenin büyükelçiliklerin de "çok aktif olduğuna" ve birçok farklı alanda mutabakat zabıtlarıyla ikili ilişkileri genişlettiğine işaret etti.

Karşılıklı paylaşımın artması ve bunun için de "insanların birbirine güvenmesi" gerektiğini vurgulayan Tinoco, "Biz, aynı mantaliteye sahibiz. Siz, çok Akdenizlisiniz ve biz de Latin'iz. Bundan dolayı Türkler ve Kosta Rikalılar arası iletişim sorun olmayacak. Karşılıklı paylaşımı teşvik ederek ve iki ülke arasında güven ilişkilerini inşa ederek bunu başarabileceğimize inanıyorum."

Ankara ve San Jose arasında işbirliği alanları

Tinoco, Kosta Rika'nın mavi diplomasi gibi çevresel alanlarda etkin olduğunu, Türkiye'nin de yapay zeka, siber güvenlik ve dijitalleşme gibi alanlarda üstün gelişme gösterdiğini belirterek, iki ülkenin birbirinden öğrenebileceğini söyledi.

İki ülkenin ticari ilişkilerinin sürdüğünü ve "iyi seviyede olduğunu" dile getiren Tinoco, "Ama büyütmemiz gerekiyor. Geçmişte çoğunlukla tükettiğiniz ananas, muz ve kahve gibi tarımsal ürünleri ihraç ederdik. Ancak şimdi tıbbi cihazlar gibi alanlara geçiş yaptık." diye konuştu.

Tinoco, iki ülke arasında turizm alanında da büyük potansiyel olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin üniversitelerinin ve teknoloji merkezlerinin daha fazla işbirliği yapması, ticaret ve yatırımın artması gerektiğini belirten Tinoco, "Bunu gerçeğe dönüştürmek için sıkı çalışıyoruz." ifadesini kullandı.