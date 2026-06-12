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Kosta Rika Dışişleri Bakanı: Kosta Rika-Çin Dostluğu İki Ülke İçin de Faydalı

Kosta Rika Dışişleri Bakanı: Kosta Rika-Çin Dostluğu İki Ülke İçin de Faydalı
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Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Tovar, Çin ile diplomatik ilişkilerin 19. yıldönümünde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin karşılıklı fayda sağladığını, serbest ticaret anlaşmasının ihracatı çeşitlendirdiğini ve işbirliğinin daha da derinleştirileceğini belirtti.

SAN HOSE, 12 Haziran (Xinhua) -- Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel Tovar, Çin ile aralarındaki dostane ilişkilerin her iki ülkeye de büyük fayda sağladığını söyledi.

Tovar, salı günü Çin ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 19. yıldönümü dolayısıyla Çin'in Kosta Rika Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda konuşma yaptı.

Kosta Rika'nın yeni yüzyılda Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Orta Amerika ülkesi olduğuna dikkat çeken Tovar, Çin ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının ülkenin ihracatını çeşitlendirmesine ve Çin pazarına erişimini genişletmesine katkı sağladığını ifade etti.

Bakan, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak ve işbirliği alanlarını daha da genişletmek için hala yapılması gereken işler bulunuyor. Çinli mevkidaşlarımızla birlikte bu yönde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Tovar, "Halklarımız arasında karşılıklı anlayış, karşılıklı fayda ve karşılıklı saygı temelindeki ilişkilerimizi geliştirmeyi sürdürme temennisiyle diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümünü sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in San Jose Büyükelçisi Wang Xiaoyao ise iki ülke arasındaki dostluğun son 19 yılda sürekli olarak derinleştiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Wang, Kosta Rika ile karşılıklı siyasi güveni güçlendirme, altyapı, eğitim, sağlık, bilimsel ve teknolojik inovasyon ve temiz enerji gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirme ve iki halka daha fazla fayda sağlamaya devam etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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