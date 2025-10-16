Haberler

Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nda Başarılar Ödüllendirildi

Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden 70 öğrencisini ödüllendirdi. Tören, Priştine Büyükelçisi ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sportif başarı elde eden 70 öğrencisini düzenlediği etkinlikte ödüllendirdi.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim yılında öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettikleri akademik ve sportif başarıları kutlamak amacıyla ödül töreni düzenlendi.

Okulun Kosova'nın başkenti Priştine'deki binasında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, TMV Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettikleri üstün başarıların, Kosova'nın temsili açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Angılı, Maarif Okullarının dünyanın çeşitli bölgelerindeki okullarıyla Kosova'nın uluslararası düzeyde tanınma çabalarına katkı sağlayabileceğini vurguladı.

TMV Kosova Temsilcisi Aslan da okullarda akademik başarının yanı sıra sportif ve sanatsal başarı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin gösterdikleri başarılarla sadece okullarını değil, Kosova'yı da temsil ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından törende, ulusal ve uluslararası düzeyde Kosova'nın yanı sıra Türkiye, Kuzey Makedonya, Gabon, İspanya, Fransa ve ABD'de düzenlenen yarışmalarda bilim, matematik, teknoloji, yapay zeka, sosyal bilimler ve spor gibi farklı alanlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle 70 öğrenciye sertifikaları takdim edildi.

Eğitim faaliyetlerine 2017'de başlayan Kosova Uluslararası Maarif Okullarının Priştine ve Prizren şubelerinde yaklaşık 780 öğrenci eğitim görüyor.

