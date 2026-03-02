Haberler

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği iftar programı düzenledi

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği iftar programı düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası, Kosova'nın başkenti Priştine'de bir iftar programı gerçekleştirdi. Etkinliğe, Kosova Meclis Başkanı, Türkiye'nin Büyükelçisi ve birçok önemli kişi katıldı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de iftar programı düzenlendi.

Başkent Priştine'deki bir otelde düzenlenen iftar programına, Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, KTTO Başkanı Orçun Özdemir, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, bakanlar, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Meclis Başkanı Haxhiu, burada yaptığı konuşmada, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, dayanışma ve sürekli desteğin üzerine kurulu olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda, geniş kapsamlı ve somut olduğuna işaret eden Haxhiu, "Türkiye, bağımsızlık ilanından bir gün sonra Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştır ve devlet kurma ile uluslararası yolculuğumuzda önemli bir ortak olmaya devam etmektedir." dedi.

Büyükelçi Angılı da 2026'nın Kosova için siyasi istikrar, büyüyen ekonomi ve tüm siyasi aktörler arasında diyaloğun güçlendiği bir yıl olmasını dileyerek, "İnanıyorum ki, dinamik bir ekonomiye ve işleyen bir demokrasiye sahip güçlü kurumlar, sadece Kosova için değil, tüm bölge için en değerli varlık olacaktır." diye konuştu.

KTTO Başkanı Özdemir ise odanın kurulduğu 2008'den bu yana Kosova'nın gelişimi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor

Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

Hamaney'in yerine geçti, mesajını verdi!
Bildiğinizi unutun! Futbolda ofsayt kuralı değişti

Bildiğinizi unutun! Bu pozisyon artık ofsayt değil
İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu

Yazdığı kitap, bir konuda zirveye oturdu
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu

Sınırda büyük çile! Kuyruk kilometrelerce uzadı