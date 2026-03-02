Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği iftar programı düzenledi

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova Türkiye Ticaret Odası (KTTO) tarafından Kosova'nın başkenti Priştine'de iftar programı düzenlendi.

Başkent Priştine'deki bir otelde düzenlenen iftar programına, Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Tırnava, KTTO Başkanı Orçun Özdemir, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, bakanlar, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Meclis Başkanı Haxhiu, burada yaptığı konuşmada, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, dayanışma ve sürekli desteğin üzerine kurulu olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda, geniş kapsamlı ve somut olduğuna işaret eden Haxhiu, "Türkiye, bağımsızlık ilanından bir gün sonra Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer almıştır ve devlet kurma ile uluslararası yolculuğumuzda önemli bir ortak olmaya devam etmektedir." dedi.

Büyükelçi Angılı da 2026'nın Kosova için siyasi istikrar, büyüyen ekonomi ve tüm siyasi aktörler arasında diyaloğun güçlendiği bir yıl olmasını dileyerek, "İnanıyorum ki, dinamik bir ekonomiye ve işleyen bir demokrasiye sahip güçlü kurumlar, sadece Kosova için değil, tüm bölge için en değerli varlık olacaktır." diye konuştu.

KTTO Başkanı Özdemir ise odanın kurulduğu 2008'den bu yana Kosova'nın gelişimi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.