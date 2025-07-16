Kosova'da Kadınlara Yönelik Dikiş Atölyesi Kuruldu

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca???????, sivil-asker iş birliği faaliyetleri kapsamında ülkenin güneyindeki Dragaş'ta, kadınlara yönelik kurslarda kullanılmak üzere dikiş atölyesi kuruldu.

Atölyenin kurulduğu Dragaş'ta faaliyet gösteren Avoko Derneği'nin binasında düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Dragaş Belediye Başkanı Behcet Celadini, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Angılı, konuşmasında, Kosovalı kadınların, ülkenin kurtuluş mücadelesi ve bağımsızlık sürecinde en az erkekler kadar büyük ve önemli bir rol oynadığını belirtti.

Kosova'nın inşasında ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamada kadınların önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Angılı, "Türkiye Cumhuriyeti olarak dost, stratejik ortak ve kardeş gibi gördüğümüz Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak kendi ayakları üzerinde durması ve ilelebet yaşaması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız." diye konuştu.

Piyade Albay Elitaş ise projenin Dragaş'taki kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacağını belirterek, "Umudun, emeğin ve dayanışmanın kapılarını aralayacak olan projemiz sadece bir meslek edinme fırsatı değil aynı zamanda kadınlarımızın toplumsal hayata daha güçlü katılımını teşvik eden önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Dikiş makineleri ve ekipmanlarının hibe edildiği söz konusu proje vasıtasıyla, Dragaş'ta iş bulma konusunda zorluk çeken kadınların dikiş kursu sayesinde istihdamının arttırılması ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da görev yapıyor.