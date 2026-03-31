Haberler

Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Kabul Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul ederek, iki toplum arasındaki derin bağları vurguladı ve Türkiye'deki soydaşların başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

(ANKARA) - Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Fikrim Damka'yı ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği için teşekkür ederiz. Tarih, kültür ve gönül birliğini paylaştığımız Kosova'daki soydaşlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

İrfan'dan sert tepki: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!
