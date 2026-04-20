Bakan Memişoğlu, ABD Ticaret Odası ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD Ticaret Odası ve sektör temsilcileriyle "koruyucu sağlık hizmetleri" gündemli toplantıda bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Bakanlığımızda, ABD Ticaret Odası ve sektörün öncü temsilcileriyle bir araya gelerek, koruyucu sağlık hizmetleri gündemi ile bir toplantı gerçekleştirdik. Erken teşhis teknolojilerinden ilaç ve tıbbi cihazda yerli inovasyona, yapay zeka tabanlı öngörü modellerinden dijital sağlık ekosistemine kadar kritik pek çok başlığı masaya yatırdık. Geleceğin sağlık vizyonunu, teknolojiyi insan odaklı kullanarak ve sürdürülebilir iş birlikleriyle hep birlikte inşa edeceğiz."