Korkuteli'nde Yörük Kültürü Canlandırıldı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri" ve "Şehzade Korkut Şenlikleri" kapsamında temsili "Yörük Göçü" canlandırıldı.

Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlenen güreş ve şenlikler, etkinliklerle başladı. Hastane Caddesi'nde toplanan katılımcılar ve yöresel kıyafetlerini giyen Yörükler, traktör, at, eşek ve develeriyle beraber Anıt Meydanı'na kadar yürüdü.

Çobanlar da keçeden yapılan kepenek giyerek, keçi, koyun ve köpekleriyle yürüyüşe katıldı. Anıt Meydanı'ndaki program, keşkek dövme ve ikram etkinliğiyle sona erdi.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün ilçenin kimliğinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

İlçenin "Yörük obası" olarak anıldığını ifade eden Caran, şunları kaydetti:

"Bizler Yörük kızı, Yörük oğlu, Yörük evladı olarak tanınırız. Geçmişini bilmeyen, nereden geldiğini bilmeyen nereye gideceğini de bilemez. Atalarımızdan bize miras kalan Yörüklüğü, bu temsili göçlerle yaşatmaya gayret ediyoruz. Amacımız sadece göçmek değil, birlik ve beraberliğimizi göstermek, dayanışmamızı geleceğe aktarmaktır. Bu kalabalık da doğru bir yolda olduğumuzu göstermektedir."

Yörük Türkmen İl Hatunu Sibel Gezen ise Yörük göçlerinin gelecek nesillere kültürel mirası aktarma açısından önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından sünnet şöleni gerçekleştirildi. Mahalli sanatçıların konseriyle devam eden programda Belediye Başkanı Caran, sünnet olan çocuklara hediye verdi.

34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri, 31 Ağustos'ta sona erecek.