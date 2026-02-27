Haberler

Korkut'ta iftar sonrası spor salonunda yoğunluk yaşanıyor

Korkut'ta iftar sonrası spor salonunda yoğunluk yaşanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Korkut ilçesinde vatandaşlar, iftar sonrası spor salonunda yoğunluk oluşturuyor.

Muş'un Korkut ilçesinde vatandaşlar, iftar sonrası spor salonunda yoğunluk oluşturuyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonu, her yaştan vatandaşa hizmet sunuyor.

İftar sonrası salona gelen vatandaşlar, spor yaparak vakit geçiriyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu, ramazanda tesislere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Spor salonlarının toplumun her kesiminin bir araya geldiği güvenli sosyal alanlar haline geldiğini belirten Duygu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında iftar sonrası vatandaşlarımızın burada buluşması, spor yapması ve vakitlerini verimli değerlendirmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın kahvehane gibi kapalı ortamlarda vakit geçirmek yerine spor tesislerine yönelmesi bizler için önemli. İnsanlarımızın boş zamanlarını sağlıklı ve hareketli şekilde değerlendirmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması açısından bu tesisler büyük önem taşıyor. Burada öğrencisinden esnafına, gencinden yaşlısına kadar herkes spor yapabiliyor, sosyalleşebiliyor ve birlikte kaliteli zaman geçiriyor."

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Günler sonra evine geldi, paylaşımını yaptı
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı
Atölyeye çevrilen evde kalem görünümlü silahlar ele geçirildi

Ekipler karşılaştığı manzara karşısında şaştı kaldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı

14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza belli oldu