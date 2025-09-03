Koray Kamiloğlu, Türkiye Pist Şampiyonası'nda İkinci Oldu, Rekor Kırdı

(İSTANBUL)- Yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkat çeken yarış pilotu Koray Kamiloğlu, TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nda üçüncü ayak yarışlarında ikinci olarak Avrupa'dan sonra Türkiye'de de podyumda yerini aldı. Kamiloğlu ayrıca en hızlı tur süresi rekorunu da kırdı.

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nda üçüncü ayak yarışları, 30-31 Ağustos günlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi. Coppa Italia Turismo'da önemli başarılar elde eden H2K Racing Team sporcusu Koray Kamiloğlu, Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışlarını podyumun ikinci basamağında tamamladı.

Rekor tur zamanı

Yeni İstanbul Park pist düzeninden sonraki rekor TCR süresi Koray Kamiloğlu tarafından 2: 01.675 olarak güncellendi. Kamiloğlu bu başarısıyla gelecek yarışlar için seyircilerde büyük bir heyecan uyandırdı.

"İnanıyorum birincilik yakındır"

Kıyasıya rekabete sahne olan yarış sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Koray Kamiloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü büyük bela ve aksiliklere rağmen yine de maksimize edebildiğim kadar etmeye çalıştım ancak göz göre göre 1. yarışta bir fren problemi ve 2. yarışta sportmenlik dışı sürüş sergileyen bir rakip yüzünden istediğim sonucu alamadım. İnanıyorum ki birincilik yakındır, tüm emeği geçen mekanikerlerim, gözetmenlerimiz, TOSFED'e ve en önemlisi ailem olan canım takımım H2K Racing Team'e minnetimi göstermek isterim."

