Koramiral Kendir, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Koramiral Kendir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını seçen Kendir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı", "Haber" kategorisinde, Filistinlilerin yaşadığı çadır kentte iki çocuğu gösteren Belal Khaled'in "Bayram", "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" karelerine oy verdi.