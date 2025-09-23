Kooperatif Dolandırıcılığına İlişkin Soruşturma Genişletiliyor

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Gaziemir, İmece ve Örnekköy kooperatifleri ve mağdur avukatı Nilgün Dağdelen'in müdahillik talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunan Avukat Dağdelen, kooperatif ve şirket ilişkileri iddialarını gündeme getirdi. Avukat Dağdelen, "Planlı bir organizasyon ile süreç işletilmiş. Dört ayrı kooperatifte aynı isimler görev almıştır. Şirketler ödenen avanslar vardır. Gaziemir Kooperatifi'nde 109 milyon lira avans ödenmiştir. City Constraction'a 180 milyon lira verilmiştir. Hayalet kooperatifler kurulmuştur. Aynı daire için birden fazla emlak komisyonu alınmıştır. Temel, Tunç Soyer tarafından atılmış, güvence İzmir Büyükşehir Belediyesi olmuş, müteahhit de İZBETON olarak lanse edilmiştir. Toplanan tüm paralar usulsüz toplanmıştır. İnşaat firmaları ile Şenol Aslanoğlu'nun ilişkileri mevcuttur. Soruşturma genişletilmelidir. Vatandaşlar kooperatif aracılığıyla dolandırılmıştır. Burada kamu zararı vardır. Kamu dediğimiz ise vatandaşın kendisidir. Belediyede bu işin içinde ve açık beyan varsa sorumludur. Yönetim kurulu üyeleri, 'Haberimiz yoktu' diyor. İmza atmayacaktınız o zaman. Cemil Tugay da 'Bu sözleşmelerle alakamız yok' diyor. Bu işi kim yaptıysa fakir fukaranın üç kuruş parasından, zararından sorumludur. Zararları karşılarlarsa bizim için sorun yoktur. Soruşturma genişletilmelidir. Örneğin burada CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol neden yok? Sanıkların ve yakınlarının hesapları incelenmelidir" dedi. Dağdelen'in ardından söz alan tutuklu sanık Şenol Aslanoğlu, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

Duruşmada savcı mütalaasını sundu. İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Levent İşler, İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Sevcan Tınaztepe ve İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Sertaç Dölek'in tahliyesi, Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi. Savcı mütalaasında 5 tutuksuz sanığın da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Tolga TAHÇI/İZMİR,