Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz ve kıyı temizliği yapıldı. Plastik şişeler ve çöpler çıkarılırken, kirliliğin azaldığı belirtildi. Bir turist temizlik yaparken altın küpe buldu.

ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde deniz ve kıyı temizliği yapıldı. Dipten çocukların oyun amaçlı içine taş doldurduğu plastik şişeler ve çöpler çıkarılırken, kirliliğin geçen yıllara oranla oldukça azaldığı belirtildi. Etkinliğe katılan bir turist de temizlik yaparken altın küpe buldu.

Uluslararası Kıyı ve Dip Temizliği Günü'nde Antalya'nın ünlü Konyaaltı Sahili'nde ve denizde temizlik yapıldı. 200'e yakın gönüllü ve ilkokul öğrencisi sahilde çöp toplarken, 12 dalgıç da denizde dip temizliği yaptı. 1 saat süren etkinlikte, kıyıda torbalar dolusu izmarit ve çöp toplandı. TURMEPA Deniz Temiz Derneği üyelerinin de destek verdiği etkinliğe denize girmek için gelen turistler de katıldı.

ALTIN KÜPE BULDU

Rusya'dan tatil için gelen Sofia Ganievskaia, denizde bir süre yüzdükten sonra çöp torbasıyla kıyıdaki çöpleri ve izmaritleri topladı. Sahilde taşlar arasında bir altın küpe bulan Ganievskaia, "Her gün denize girmek için buraya geliyorum ve temizlik de yapıyorum. Bugün de temizlik yaparken altın bir küpe buldum. Bu bana hediye gibi oldu. Antalya çok güzel bir yer buraya ve dünyaya iyi davranmalıyız" dedi.

GEÇEN YILLARA ORANLA AZALDI

Dalgıçlar ise dipten plastik atık çıkardı. Çocukların eğlenmesi için aileleri tarafından içerisine taş doldurulan plastik şişeler ve çöpleri çıkaran dalgıçlar, geçmiş yıllara göre çöp ve atıkların sayısının azaldığını söyledi. Dalgıç Osman Kutlu, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının sonuç vermeye başladığını ve deniz dibinin temizlenmeye başladığını belirtti. Kutlu, "Eski dalışlarımıza göre artık daha az çöp çıkıyor. Çoğunlukla plastik atık görüyoruz. Ambalaj atıkları var. Daha çok balık görmek istiyoruz" diye konuştu.

TURMEPA Deniz Temiz Derneği Antalya Şube Başkanı İzzet Ünlü, 10 yıldır yapılan temizliği yakından incelediğini ifade etti. Bu yılki etkinliğe katılımın da iyi olduğunu belirten Ünlü, "Denizden çıkan malzemelerde azalma var. Şişelerin içine taş doldurup atıyorlar. Çocuklara oyun olsun diye yapıyorlar" dedi.

Kıyıda toplanan atıklar daha sonra bir araya toplanıp tartıldı ve raporlandı. Çöpler atık ayrıştırmasının yapılıp geri dönüştürülmesi için belediye ekiplerine teslim edildi.