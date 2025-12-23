Haberler

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı

Konyaaltı ilçesinde spor kursları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konyaaltı Belediyesi, İsmet Selekler Kompleksi'nde pilates, yoga, futbol, basketbol, tenis, pickleball, judo ve eğitsel oyunlar gibi branşlarda spor kursları düzenlemeye başladı. Belediye Başkanı Cem Kotan, kurslarla toplumun sağlıklı yaşam olanaklarına erişimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konyaaltı Belediyesince düzenlenen spor kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İsmet Selekler Kompleksi'nde düzenlenen kurslarda, pilates, yoga, futbol, basketbol, tenis, pickleball, judo ve eğitsel oyunlar branşlarında eğitim veriliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, sporun toplum sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Kurslarla, herkesin spor ve sağlıklı yaşam imkanlarına daha rahat erişmesini hedeflediklerini aktaran Kotan, "Çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışması, gençlerimizin enerjisini doğru alanlara yönlendirmesi ve yetişkinlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmesi bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Umre için Mekke'ye giden Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekke'de Türk kafileye otobüs çarptı: Ölü ve yaralılar var
Polis 'Fotoğraftaki sen değilsin' dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı

Polis "Fotoğraftaki sen değilsin" dedi, yanıtı cezadan kurtaramadı
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü oyun yapımcısı korkunç kazada hayatını kaybetti
title