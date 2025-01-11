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Konya Yaylasında Arılar Beklenmedik Şekilde Polen Getirmeye Başladı

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Konya'nın Bozkır ilçesindeki 1700 rakımlı Arslantaş Yaylasında, kış mevsiminde olmalarına rağmen arılar polen toplamaya başladı. Arıcılık yapan Mustafa Çelmeli, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin arılar için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Konya'da 1700 rakımlı yaylada arılar polen getirmeye başladı

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı 1700 rakımlı Arslantaş Mahallesi Yaylasında kar olmasına rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından dolayı kovanından çıkan arılar az da olsa polen getirmeye başladı.

Arslantaş Yaylasında arıcılık yapan Mustafa Çelmeli arılığında arılarını kışlık kontrole gittiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çelmeli, kış ayları olmasına rağmen havalardan dolayı arılarının kovandan dışarı çıktığını ve polen getirdiğini gördü. Mustafa Çelmeli, yaylada kuzey zirvelerde kar olmasına rağmen arıların çıkmasının ve polen getirmesinin çok iyi bir durum olmadığını belirtti. Çelmeli, "Bizim arılar bu mevsimde karın altında yatması gerekiyorken, arılar bahar günü gibi çalışıyor. Tek tük de olsa polen getiriyor. Muhtemelen güneylerde çiğdemler açmaya başlamış ama çiçek açmayla da bahar gelmiyor. Bizim buralarda kış uzun sürer ama üç yıldır hava şartları, iklimler tamamen değişti. Normal şartlarda mart sonuna kadar bzim buralarda kar yağma ve soğuk olma ihtimali çok yüksek. Bu mevsimde arıların böyle çalışması bizim için iyi bir durum değil. Arılar yavruya açılınca ani hava soğuklarından dolayı yavruyu üşütüp yavru çürüğü yapma ihtimali çok yüksek. Bu da arılarda hastalık yapmasının en büyük etkenlerinden biri. Her ne kadar dağlarımızda kar var gibi görünse de bu mevsimde bizim buralarda en az 1 metre kar olması lazım. Şu an 5-10 santim bile kar yok. İnşallah sonu güzel olur ama şu görüntü arılar için iyi bir görüntü değil" dedi.

Konya Yaylasında Arılar Beklenmedik Şekilde Polen Getirmeye Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA ÇETİN - Güncel
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