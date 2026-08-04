Haberler

Vali Akın Gözlü Tarım İşletmesini Ziyaret Etti

Vali Akın Gözlü Tarım İşletmesini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Valisi İbrahim Akın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında işletme yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akın, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik uygulamalar, hububat üretimi, modern tarım teknikleri ve hasat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Akın, üretim sürecine ilişkin yetkililerle görüştü.

Akın, tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda arz güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, üretimin her aşamasında büyük özveriyle çalışan çiftçilerin emeklerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

Erdoğan 2 saatlik toplantı sonrası imzaladı! TSK'da üst düzey değişim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğarak öldürdü

Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğdu
Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı

Çarşıda böyle gezdiler, esnaf şaştı kaldı
Ersin Destanoğlu evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu

Milli kalecimiz evlendi! Eşinin gelinliği düğüne damga vurdu
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

Yer İstanbul'un göbeği! İnşaat anında durduruldu
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu