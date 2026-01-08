Haberler

Konya tarımsal örgütlenmede öncü şehir oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi' projesi kapsamında Konya, 1. Derece Tarımsal Örgüt Statüsüne kavuşan 18 örgütle birinci sırada yer aldı. Vali İbrahim Akın, bu organizasyonların güçleneceğini ve destek alacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesi" çalışması kapsamında Konya, 18 tarımsal örgütle ön plana çıktı.

Bakanlık tarafından tarımsal amaçlı örgütlerin objektif kriterlerle değerlendirilerek güçlü yapıların teşvik edilmesini amaçlayan çalışma kapsamında, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde, 1. Derece Tarımsal Örgüt Statüsüne Kavuşan Tarımsal Birlik ve Kooperatiflere Sertifika Takdim Töreni düzenlendi.

Vali İbrahim Akın, buradaki konuşmasında, tarımsal örgütlenmenin Konya için önemine dikkati çekti.

Konya'nın 14 tarım ürününde Türkiye birincisi, çok sayıda üründe ise ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Akın, kentte toplam 655 tarımsal amaçlı örgüt bulunduğunu dile getirdi.

Akın, 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi'nin bu yapıları daha güçlü, nitelikli ve sürdürülebilir hale getireceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu belgeyi alan tarımsal örgütlere ilave destekler, projelerde öncelik, finansman ve teknik destek sağlanacak. Bu durum, Konya'nın tarımsal ve hayvansal üretim altyapısına da doğrudan katkı sunacak. Türkiye genelinde 1. Derece Tarımsal Örgüt Belgesi almaya hak kazanan 145 örgüt arasında 18 örgütle Konya birinci sırada yer aldı."

Vali Akın, kentte 13 tarımsal kalkınma kooperatifi, 3 süt üreticileri birliği ve 2 ıslah amaçlı yetiştirici birliğinin bu belgeyi almaya hak kazanmasının son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi