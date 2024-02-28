Konya Tarım ve Orman Müdürü çilek seralarını inceledi

Konya Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Hüyük'te çilek sera alanlarında incelemede bulundu.

Seçen, Kıreli Mahallesi'nde çilek üretimi yapan seraları ziyaret ederek çiftçilerle görüş alışverişi yaptı.

Bazı tesislerde de inceleme yapan Seçen'in ziyaretlerine, Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nuri Yurdakurban da eşlik etti.

Seydişehir'de yangın ve deprem tatbikatı yapıldı

Seydişehir'de yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Mahmut Esat Ortaokulu'nda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydişehir İtfaiye Amiri Fatih Kara tarafından yangın ve deprem tahliyesi eğitimi verilerek acil durum tahliyesi yapıldı.

Konuşmaların ardından okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla okul bahçesinde tatbikat gerçekleştirildi.