Konya, Savunma Sanayi İhracatında Türkiye’de 4. Sıraya Yükseldi

Konya, yılın ilk 8 ayında 131 milyon 671 bin dolarlık ihracatla savunma ve havacılık sanayii ihracatında ülke genelinde 4. sıraya yükseldi.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayii ihracatından aldığı payın yüzde 2,5'e yükseldiği belirtti.

Sektörün yılsonunda yeni bir rekora hazırlandığını, Konya'nın yılın ilk 8 ayında 131 milyon 671 bin dolar ihracatla sektörde Türkiye genelinde 4. sıraya yükseldiğini vurgulayan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Odamızın kurduğu Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümemiz (BÜSAT) sektörel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sektöre yönelik yürüttüğümüz 5 milyon dolar bütçeli Ur-Ge projemizle, sanayicilerimize ihtiyaç analizi, yurt dışı pazarlama faaliyetleri, tanıtım destekleri veriyoruz. Ayrıca Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'mızla Konyalı sanayicilerimizi sektörle buluşturmayı sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz çalışmaların katkısıyla Konyamız, Ankara, İstanbul ve Eskişehir'in ardından savunma sanayi ihracatında Türkiye'nin 4. büyük ili haline geldi. Konyamızda Milli Savunma Bakanlığı Onaylı Tedarikçi firma sayımız 51'e, Savunma Sanayi Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi'ne katılan firma sayımız 106'ya, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'na (EYDEP) katılan firma sayımız ise 46'ya yükseldi."

Bu yıl 8'incisini düzenleyecekleri Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na ilişkin bilgi veren Büyükeğen, şöyle devam etti:

"Odamız tarafından ilki 2014 yılında gerçekleştirilen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı bu yıl, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığımız ve İçİşleri Bakanlığımızın destekleriyle 5-7 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Konya Fuar Merkezinde düzenleyeceğiz. 2014 yılında 500 metrekarelik bir alanda düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı bu yıl 8 bin 100 metrekarelik bir alanda gerçekleştireceğiz. Böylece organizasyonumuz 16 kat büyümüş olacak."

Büyükeğen, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılmak isteyenlerin savunma.kso.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceğini bildirdi.