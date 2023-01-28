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Konya'nın "kuş cenneti" Gökgöl'deki sazlıklar yandı

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Konya'nın 'kuş cenneti' Gökgöl'deki sazlıklar yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde "kuş cenneti" olarak adlandırılan Gökgöl'deki sazlıklar yandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde "kuş cenneti" olarak adlandırılan Gökgöl'deki sazlıklar yandı.

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesi'nde yer alan Gökgöl sazlıklarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarla etkisini artıran alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale edilemeyen yangında sazlıklar, kül oldu.

Alevlerin artmasıyla çok sayıda kuşun ise bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Kozanlı Konya Güncel Haberler

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