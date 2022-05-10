Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.
KONYA (AA) - Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 1 muvazzaf, 2 emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
AA / Savaş Güler - Güncel