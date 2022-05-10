Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı - Haberler

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Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

AA - Savaş Güler - Güncel
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Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 1 muvazzaf, 2 emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

AA / Savaş Güler - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Mahrem, Konya, Güncel, Haberler

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