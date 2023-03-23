Tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada ortalık kan gölüne döndü: 2 kişi öldü, 1 yaralı
Güncel Haberler
Konya'nın Ereğli ilçesinde tarla meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hortu Mahallesi Karaburun yaylasında iki grup arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle A.D, E.Y. ve S.G. silahla yaralandı.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.D. ve E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan S.G. ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Güncel