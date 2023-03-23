Tarla meselesi yüzünden çıkan kavgada ortalık kan gölüne döndü: 2 kişi öldü, 1 yaralı

Hortu Mahallesi Karaburun yaylasında iki grup arasında tarla meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesiyle A.D, E.Y. ve S.G. silahla yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.D. ve E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan S.G. ise ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.