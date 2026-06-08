Konya'da yatak fabrikasında yangın; 1 itfaiye eri yaralandı

KONYA'da bir yatak fabrikasında kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin tarafından söndürüldü. Polisin, TOMA'larla destek verdiği söndürme çalışmalarında alevlerin arasında mahsur kalan 1 itfaiye eri yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sözerler Sokak'taki Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde yer alan bir yatak fabrikasında saat 16.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin hızla fabrikayı sardığını fark edenlerin ihbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, TOMA, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, çalışanlar da alevlerin artmaması için içerideki malzemeleri tahliye etti. Alevlere müdahale ederken mahsur kalan 1 itfaiye eri yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından kurtarılan yaralı itfaiye eri, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülürken. Fabrikada soğutma çalışması sürerken, kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı öne sürülen yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı