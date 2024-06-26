Konya'da Yasa Dışı Hayvan Ticareti Operasyonu

Konya'da sosyal medya aracılığıyla yasa dışı yollarla satılmak istenen şah kartalı, sülün ve albino keklik, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlüğe bağlı ekipler, Konya'da soysal medya kanalıyla yasa dışı yollarla şah kartalı, sülün ve albino keklik satışının yapıldığını belirledi.

Uygunsuz koşullarda bakımı gerçekleştirilen kuşlar, buradan alınarak hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı ve 165 bin lira para cezası uygulandı.