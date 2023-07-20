Konya'da Üç Tekerlekli Motosiklet Alev Alev Yandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde çarşı merkezinde seyir halinde olan üç tekerlekli motosiklette çıkan yangın, hortum ve yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek soğutma çalışması yaptı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde alev alev yanan üç tekerlekli motosikletteki yangın hortumla su sıkılarak ve yangın söndürme tüpleri ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki üç tekerlekli motosiklet, çarşı merkezinde seyir halindeyken Hüyük Belediyesi hizmet binası önüne geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebeple ön kısmından alevler yükseldi. Sürücüsü motosikleti durdurup araçtan inerken yangına çevrede bulunan bir çeşmeye hortum bağlayan vatandaşlar su sıkarak ilk müdahaleyi yaptı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri de sevk edilirken, alevlere yangın söndürme tüpleriyle de müdahale edildi. İtfaiye ekipleri ise olay yerine geldiğinde aküyü sökerek soğutma çalışması yaptı. Motosiklette maddi hasar oluştu. - KONYA