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Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yaşar Demir (36) idaresindeki 42 ZV 083 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu Seydişehir- Konya kara yolunun 10. kilometresi Bostandere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada araç sürücü ile otomobilde bulunan Harun Demir (59) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarda Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Yaşar Demir Seydişehir Konya Güncel Haberler

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