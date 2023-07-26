Konya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yaşar Demir (36) idaresindeki 42 ZV 083 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu Seydişehir- Konya kara yolunun 10. kilometresi Bostandere Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada araç sürücü ile otomobilde bulunan Harun Demir (59) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarda Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel