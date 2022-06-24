Konya'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Murat Bilgen'in (35) kullandığı tescilsiz motosiklet, D-300 kara yolu TÜVTÜRK önünde park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Bilgen, Konya merkezdeki hastaneye sevk edildi. AA / Bayram Uygun - Güncel TÜVTÜRK Akşehir Konya Güncel Haberler

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