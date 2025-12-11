Konya'da Şekerleme Fabrikasında Patlama: 2 Yaralı

PATLAMA, GAZ SIKIŞMASI SONUCU MEYDANA GELMİŞ

Konya'da bir şekerleme fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlamanın, yapılan ilk incelemeler sonucunda gaz sıkışmasından kaynaklandığı tespit edildi. Bu arada yaralı sayısı da 2'ye yükseldi. Yaralanan işçiler Ahmet E. ve Seher D.'nin patlamayla birlikte yıkılan tavan ve duvar parçalarının vücutlarına isabet ettiği belirlendi. Sağlık durumu iyi olan 2 yaralı, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılıp, tedaviye alındı. İşçilerden panik atak geçiren Tuğba B.'ye de ambulansta müdahale edildi. Patlamanın ardından fabrikadan tahliye edilen diğer işçiler ise, evlerine gönderildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.