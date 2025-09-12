Konya'da Sahte Altın Satışı Yapan İki Şüpheli Gözaltında

Konya'nın Akşehir ilçesinde sahte altın sattığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve değeri düşük altınların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki 3 sarraflık dükkanın güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Abdullah T. ile Deniz T. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik, 2 zanlı hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.