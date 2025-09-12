Konya'da Sahte Altın Satışı Yapan İki Şüpheli Gözaltında
Akşehir ilçesinde sahte altın sattığı belirtilen Abdullah T. ve Deniz T. gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, sahte altınların piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve değeri düşük altınların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçedeki 3 sarraflık dükkanın güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Abdullah T. ile Deniz T. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlik, 2 zanlı hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel