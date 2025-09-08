Konya'da Marketlerde Fiyat ve Etiket Denetimi Yapıldı

Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, bazı marketlerde yaptıkları kontrollerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimleri rutin olarak her gün sürdürdüklerini söyledi.

Denetimlerde, belli kriterlere göre kontroller gerçekleştirildiğini belirten Çağlayan, "Konya'da, yılbaşından bu yana 8 ayda 31 bin ürün denetledik. Bunun 1900'üne aykırı işlemi yapıldı. Buralara tarafımızca 6 milyona yakın ceza yazıldı. Okulların açılması hasebiyle geçen hafta özellikle kırtasiye üzerine ciddi bir denetim yaptık. 1000'e yakın ürün denetledik. Bunun içerisinde 40'a yakın ürün aykırı bulundu ve 120 bin lira ceza yazıldı." diye konuştu.

Tüketicilerin de duyarlılık göstererek yaşadıkları sorunlu durumlarda kendilerine ulaşabileceğini aktaran Çağlayan, Alo 175'i arayabileceklerini, e-devlet üzerinden Haksız Fiyat Artış (HFA) sistemine girip, şikayetlerini bildirebileceklerini kaydetti.