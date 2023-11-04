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Konya'da jandarmadan trafik eğitim

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Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıreli Mahallesi'ndeki Şehit Kadir Kayhan İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere trafik eğitimi sunumu yaptı.

Sunumda, genel trafik kuralları, yayaların uyması gereken trafik kuralları, güvenli oyun alanları gibi konularında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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