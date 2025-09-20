Konya'da Forklift Kazası: 1 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir işçi forklift üzerinde çalışırken dengesini kaybedip 1,5 metrelik yükseklikten düştü. Olay sonrasında yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Bayavşar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın dışında forkliftin üzerinde çalışan işçi N.T, duvar kenarında kaldırıldığı 1,5 metrelik yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü.
Yaralanan N.T, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel