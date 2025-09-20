Haberler

Konya'da Forklift Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir işçi forklift üzerinde çalışırken dengesini kaybedip 1,5 metrelik yükseklikten düştü. Olay sonrasında yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Bayavşar Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın dışında forkliftin üzerinde çalışan işçi N.T, duvar kenarında kaldırıldığı 1,5 metrelik yükseklikten dengesini kaybederek yere düştü.

Yaralanan N.T, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
