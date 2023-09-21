Konya'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklette bulunan 1 kişi yaralanırken, kazaya karışan otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçe merkezi Alpaslan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. idaresindeki elektrikli bisiklete, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki H.A. yaralandı. Yaralanan H.A., sürücü M.H.A. tarafından Kulu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis, kaçan otomobili belirlemek için çalışma başlattı. - KONYA