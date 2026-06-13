Konya'da dolu etkili oldu
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, Ayaslar Mahallesi'ndeki meyve ve sebze bahçelerinde hasara yol açtı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle tarım alanları zarar gördü.
Ayaslar Mahallesi'nde yağmur ve dolu etkili oldu.
Dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçelerinde zarar oluştu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Ali Toklu