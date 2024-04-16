Üye Girişi
Haberler

Konya'da Çinko Sacın Kırılması Sonucu Düşen Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı barakanın üzerindeki çinko sacın kırılması sonucu düşen kişi yaralandı.

İsmail S. (65), Bahçelievler Mahallesi'ndeki bahçesinde depo olarak kullandığı çinko malzemeyle kaplı barakanın üzerine merdiven dayayarak çıktı.

Çinko sacın kırılması sonucu yaklaşık 2 metreden düşen İsmail S, kişi yaralandı.

İhbar üzerine adrese 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail S, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Kaza Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title