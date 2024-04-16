Konya'da Çinko Sacın Kırılması Sonucu Düşen Kişi Yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıktığı barakanın üzerindeki çinko sacın kırılması sonucu düşen kişi yaralandı.
İsmail S. (65), Bahçelievler Mahallesi'ndeki bahçesinde depo olarak kullandığı çinko malzemeyle kaplı barakanın üzerine merdiven dayayarak çıktı.
Çinko sacın kırılması sonucu yaklaşık 2 metreden düşen İsmail S, kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail S, tedavi altına alındı.