Konya'da Çekici ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Çekici ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konya'da Çekici ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde meydana gelen kazada, çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahale etti.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde otomobille çarpışan çekicinin devrildiği kazada 3 kişi öldü.

Ahmet K. idaresindeki çekici, Kuz Mahallesi Yeni Doğanhisar Caddesi Çevre Yolu'nda İsmail A. idaresindeki 80 EL 838 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki dereye devrilen çekicide yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekipleri, çekici sürücüsü Ahmet K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü İsmail A. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ali Toklu - Güncel
Cristiano Ronaldo attığı golle dünya futbol tarihine geçti

Cristiano Ronaldo dünya futbol tarihine geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasını Sedat Peker'in avukatı üstlendi

Rezan gitti, Ersan geldi! Sedat Peker detayı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.