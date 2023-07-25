Konya'da arpa tarlasında yangın çıktı

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Burunsuz Mahallesinde bir arpa tarlasında çıkan yangında 2,5 dönüm arazi zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde arpa ekili tarla yandı.

İlçeye bağlı Burunsuz Mahallesinde Mustafa K'ye ait arpa tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıtı.

Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine Hüyük Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangında 2,5 dönüm arazi zarar gördü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.