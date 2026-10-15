Haberler

Konya'da 4 programda eğitim alan 113 personele sertifika verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Valiliği, Konya Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kamu personeline verilen eğitimin sertifika töreni yapıldı. Vali İbrahim Akın, bugüne kadar 4 programda 113 katılımcının eğitim aldığını belirtti.

Konya Valiliği, Konya Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü ve Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından kamu kurumlarında çalışan personele verilen "Proje Geliştirme ve Destekleme Koordinatörlüğü Eğitimi"nin sertifika teslim töreni gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Taş Bina'da gerçekleştirilen törende, Konya'nın kalkınma yolculuğunda kurumsal kapasiteyi artırmak için yapılan her çalışmanın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Konya'nın tüm dinamiklerini bir araya getiren güçlü işbirliğine şahitlik ettiklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Her eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetimiz, teknik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp, şehrimizde kalıcı bir proje kültürünü kökleştirme irademizin izdüşümüdür. Projelerimize kattığımız ayrıntı zenginliği ve anlatım yetkinliği, hazırladığımız dosyaların teknik derinliğini ve ifade gücünü doğrudan en üst noktaya taşımaktadır. Zira günümüzün hızla değişen dinamikleri, bilindik kalıplarla yetinmeyip hibe ve destek mekanizmalarını eksiksiz kavramayı, proje kriterlerinin inceliklerini doğru okumayı ve yenilikçi çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Biliyoruz ki her proje eğitimi, öğretirken öğrenmek, kendini yenilemek için bir fırsattır ve her bir kurumumuzun dokusuna nüfuz ederek bünyemizde yepyeni başarıların doğmasını sağlamaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen 4 program sonucunda 113 katılımcının eğitim almış olması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Koordinatörlüğümüzün öncülüğünde yürütülen bu çalışmaların, ilimizin ulusal ve uluslararası kaynaklardan çok daha etkin yararlanmasına ve şehrimizin yarınlarına en güzel semereyi vereceğine inancım tamdır."

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da valilik bünyesinde yapılan eğitime katılanlara teşekkür etti.

Belediye olarak eğitimlerde aktif rol aldıklarını belirten Uzbaş, "Sağlık, sosyal ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarla akıllı sistemler alanındaki çalışma gruplarına başkanlık ediyor, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz." dedi.

Tören eğitim alan personellere sertifikalarının teslim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı, dördüncü kez karşı karşıya

Savaş büyüyor! Yarın adeta kıyamet kopacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Benzine dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak

Dev indirim geliyor! Psikolojik eşik kırılacak
Avrupa'da Türk gecesi! İşte Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının muhtemel 11'leri

İşte dev maçların muhtemel 11'leri ve tüm detayları
6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı

14 yaşındaki hafıza acı veda! Cami avlusu doldu taştı