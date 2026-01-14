Haberler

Konya'da geçen yıl düzenlenen "change" araç operasyonlarında 223 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen operasyonlarda 115 'change' aracın ele geçirilmesiyle birlikte 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yetkililer, ikinci el araç alımında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Konya'da 115 "change" aracın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 223 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kullanılamaz hale gelen araçların şase ve motor numaralarının, yasa dışı yollarla temin edildikten sonra çalıntı ve kaçak araçlara kopyalanıp satılmasıyla ilgili 2025'te çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda polis, 83 gümrük kaçağı, 22 yakalamalı ve hacizli, 5 çalıntı ve 5 aranan olmak üzere toplam 115 "change" aracı ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılan 223 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yetkililer, ikinci el araç satın alırken vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları yönünde uyarıda bulundu.

