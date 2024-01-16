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Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kart Projesi ile 2023'te 129 bin haneye 181 milyon lira destek sağladı

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleriyle ortaklaşa yürütülen Sosyal Kart Projesi kapsamında 2023 yılında 129 bin haneye 181 milyon lira değerinde sosyal destek sağlandığını açıkladı. Belediye, ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olabilmek için 2024'te Sosyal Kart limitlerini artıracak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleriyle şehir merkezinde ortak uyguladıkları Sosyal Kart Projesi ile 2023'te 31 ilçede 129 bin 406 haneye 181 milyon 960 bin lira değerinde sosyal destekte bulunduklarını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Altay, şehir genelinde altyapı ve fiziki yatırımların yanı sıra ihtiyaç duyulan her alanda toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

Altay, şehri imar ederken yardımlaşma ile dayanışma gibi çok önemli toplumsal değerlerin de artırılması ve korunması yönünde çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sosyal destek konusunda yaptığımız çalışmalarla ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her daim yanında oluyoruz. Bu doğrultuda uyguladığımız Sosyal Kart, ihtiyaç sahiplerinin Konya'daki tüm marketlerden alışveriş yapmalarına imkan tanıyan önemli bir uygulama. Şehrimizin hiçbir noktasında ihtiyaç sahibi kimseyi bırakmamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerimiz ile şehir merkezinde ortak uyguladığımız Sosyal Kart Projemizde 2023 yılında 129 bin 406 haneye 181 milyon 960 bin lira değerinde Sosyal Kart desteğinde bulunduk. Bunun dışında su faturası ve ulaşım desteğimiz 6 milyon 302 bin lira oldu. Yine, geçtiğimiz yıl ilkokuldan üniversite hazırlığa kadar 154 bin 320 öğrencimize 84 milyon 387 bin lira eğitim desteği sağladık."

Sosyal kart limitleri artırıldı

İhtiyaç sahiplerine daha fazla destek olabilmek adına 2024'te Sosyal Kart limitlerini artırdıklarını ifade eden Altay, Sosyal Kart'tan faydalananlara destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 2'ye kadar olan ailelere 2024'te aylık 2 bin lira; 3 ve 4 nüfuslu ailelere 2 bin 500 lira; 5 ve üzeri nüfusu olan ailelere ise aylık 3 bin lira Sosyal Kart desteğinde bulunacak.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Meram Altay Ekonomi Güncel Haberler

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