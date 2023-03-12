Kolonlarının kesildiği öne sürülen Galeria Sitesi'nin altındaki havuzun görüntüsü ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da depremde 1 bloku yıkılan, 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ile ilgili soruşturma sürerken, kolonlarının kesildiği ileri sürülen alt kattaki spor salonuna ait olan havuzun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, havuzun bulunduğu kısımda kolonun olmadığı görüldü. Soruşturmada, spor salonuna üyeliği olan tanık M.K. ise "Salonda yüzme havuzu vardı. Boyutlarını tam olarak bilmediğim ancak olimpik standartlarda olduğunu düşündüğüm yüzme havuzu görülecektir. Bu kısımda hiçbir kolon yer almamaktadır" dedi.

Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren ve 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. Depremde 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Deprem Soruşturma Bürosu tarafından, yıkılan blokla ilgili soruşturma sürerken, AVM'nin altındaki spor salonunda üyelik kaydı olan M.K. 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarıyla ilgili tanık olarak dinlendi.